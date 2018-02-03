اختيار مصر رئيسا للجنة حماية المستهلك بمنظمة الكوميسا لمدة 4 سنوات

كتب - مصطفى عيد:

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم السبت، إنه تم انتخابه بالإجماع كأول رئيس للجنة حماية المستهلك بمنظمة دول الكوميسا، لمدة 4 سنوات، خلال الاجتماع الرابع عشر لمجلس المفوضين بالمنظمة.

وأضاف يعقوب أن اللجنة تضم في عضويتها مندوبي 7 دول أفريقية هي مصر، ومالاوي، ونيروبي، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي، والسودان.

وجاءت فكرة إنشاء لجنة خاصة بحماية المستهلك داخل منظمة الكوميسا خلال ورشة العمل التي نظمها الجهاز بالقاهرة بالتعاون مع لجنة المنافسة بمنطقة الكوميسا على مدار يومين في نوفمبر الماضي، بحسب يعقوب.

وأشار إلى الورشة أبرزت ضرورة وجود آلية لمراقبة الأسواق والتنسيق بين الدول الأعضاء ومنظماتها الحكومية وغير الحكومية، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء اللجنة كاقتراح من جهاز حماية المستهلك لمراقبة تفعيل التوصيات الصادرة عن الورشة بشأن طرق زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم في الأسواق المشتركة للدول الأعضاء بالمنظمة.

ومن المنتظر أن تعمل لجنة حماية المستهلك بالكوميسا على تشجيع التعاون الفعال لتبادل الخبرات بين أعضائها في مجال حماية المستهلك، حيث أنها ستعد بمثابة هيئة إقليمية متخصصة في تعزيز إنفاذ قوانين حماية المستهلك داخل السوق المشتركة للدول الأعضاء بالكوميسا بهدف حماية وصون مصالح المواطنين بها، بحسب يعقوب.

وأضاف يعقوب أن إنشاء لجنة حماية المستهلك بالكوميسا يهدف إلى تعزيز قدرة المنظمة وأجهزة حماية المستهلك الحكومية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من خلال التدريب على أهم موضوعات حماية المستهلك في الدول الأعضاء بالتوازي مع أفضل الجهود العالمية المبذولة في هذا المجال.

كما تهدف اللجنة إلى الاتفاق على تحديد حد أدنى للمواصفات والمعايير المشتركة بين الدول الأعضاء بأهمية توعية المستهلكين بحقوقهم.

والكوميسا هي أسواق مشتركة للشرق والجنوب الأفريقي يضم 19 دولة أفريقية تسعى لتعزيز وتقارب اقتصادايتها من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي ويقع مقر الأمانة العامة للكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا.