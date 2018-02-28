الدولار ينخفض في بنكين ويستقر في 8 آخرين بتعاملات المساء

كتبت- شيماء حفظي:

خفض بنكا العربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقابل أسعار الصباح.

واستقر سعر الدولار في 8 بنوك أخرى عاملة في مصر، عند نفس مستويات تعاملات الصباح.

وتراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، بالتعاملات المسائية مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وخفض بنك العربي الأفريقي سعر الدولار إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية أيضا في بنكي القاهرة والأهلي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأجنبية في بنك قناة السويس 17.59 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع وهو نفس سعر الصباح.