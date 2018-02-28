تبدأ من 51.5 ألف جنيه.. "التضامن" تعلن أسعار حج الجمعيات بزيادة تصل إلى 10%

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء إن أسعار برامج حج الجمعيات خلال العام الجاري سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، مقارنة بالعام الماضي، بدون إضافة ثمن تذكرة الطيران.

وأرجعت الوزارة في بيان صحفي هذا الارتفاع إلى زيادة الضرائب في السعودية خلال العام الجاري، بعدما طبقت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الخدمات والسلع، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقا لبيان الوزارة فإن أسعار برامج حج الجمعيات ستكون كالآتي:

· المستوى الأول للفنادق 5 نجوم بساحة الحرم بسعر 84.8 ألف جنيه بزيادة قدرها 10%.

· المستوى الثاني للفنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بسعر 70.6 ألف جنيه بنسبة زيادة 8%.

· المستوى الثالث (الاقتصادي) للفنادق 3 نجوم بالمنطقة الاقتصادية بسعر 64.4 ألف جنيه بزيادة قدرها 5%.

· المستوى الرابع (الاقتصادي) بفنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر بالمنطقة المركزية بسعر 51.5 ألف جنيه بزيادة قدرها 5%.

وقالت الوزارة إن جيمع الأسعار تشمل كافة الخدمات والوجبات فيما عدا قيمة تذكرة الطيران التي تم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران بسعر 12.1 ألف جنيه وستضاف قيمتها لسعر كل برنامج فيما بعد.

وبحسب البيان فإنه من المقرر أن تجري الوزارة قرعت الحج في نهاية شهر مارس المقبل، على أن يسدد الحاج قيمة البرنامج بحساب مؤسسة الحج والعمرة ببنك مصر خلال موعد أسبوع من إعلان القرعة.