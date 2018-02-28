التضخم بمنطقة اليورو يتباطئ في فبراير

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تباطأ في فبراير بما يتماشى مع التوقعات لكن معدل التضخم الأساسي، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرارات سعر الفائدة، ظل مستقرا.

ونقلت وكالة رويترز اليوم عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات قوله إن التضخم في 19 دولة الأعضاء بمنطقة اليورو سجل 1.2% على أساس سنوي في فبراير انخفاضا من 1.3% في يناير الماضي.

ويريد المركزي الأوروبي إبقاء معدل التضخم أدنى من 2% لكن قريبا من هذا المستوى.

غير أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، نظرا لتقلبها الشديد، استقر عند 1.2% على أساس سنوي في فبراير، وفقا لرويترز.

واشترى المركزي الأوروبي سندات حكومية بمليارات اليورو في السوق الثانوية لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد وبهذه الطريقة يسرع نمو الأسعار ليقترب من هدفه.

واستقر معدل آخر للتصخم الأساسي يستثني أسعار الخمور والتبغ عند 1% على أساس سنوي.

ونمت أسعار الطاقة 2.1% على أساس سنوي مقارنة مع 2.2% في يناير. لكن أسعار الأغذية غير المصنعة انخفضت 0.9% مقارنة مع زيادة نسبتها 1.1% في يناير.

ولا تشمل تقديرات يوروستات الأولية للتضخم المقارنة مع الشهر السابق.