منى ذوالفقار: محفظة التمويل متناهي الصغر بمصر تتجاوز 11 مليار جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر حققت قفزة كبيرة في نهاية عام 2017.

وأضافت ذو الفقار، في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي المحفظة النشطة زاد بمعدل 67% لتصل إلى 11.12 مليار جنيه مقارنة بـ 6.66 مليار جنيه في نهاية 2016.

ووفقا لمنى ذو الفقار، فإن قاعدة العملاء النشطين زادت بنحو 26% لتسجل 2.53 مليون عميل مقابل 2 مليون عميل في نهاية عام 2016.

وبحسب البيان، أرجعت رئيس الاتحاد، النمو المحقق خلال 2017 لإتاحة التمويل المصرفي لشركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث نمت محافظ الشركات (والتي اعتمدت في نموها اعتمادا كليا على التمويل المصرفي) بمعدل 141% من حيث قيمة المحفظة و93% من حيث قاعدة العملاء المستفيدين.

بالإضافة إلى الطفرة في معدلات النمو المحققة في عام 2017 من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث نمت محافظهم بمعدل 33.7% من حيث القيمة و10.9% من حيث قاعدة العملاء.

وقالت رئيس الاتحاد، إن القطاع المصرفي ساهم في زيادة معدلات نمو صناعة التمويل متناهي الصغر بوسيلة أخرى عن طريق تقديم التمويل المباشر للعملاء.

وحققت المحفظة النشطة (المباشرة) للبنوك معدلات نمو 67% من حيث القيمة لتسجل 3.8 مليار جنيه في نهاية 2017 وبمعدل 45% من حيث قاعدة العملاء لتسجل 265 ألف عميل نشط مقارنة بـ 183 ألف عميل نشط في نهاية 2016.، وفقا لرئيس الاتحاد.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي حجم التمويلات ونسبة النمو خلال العام الماضي.