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أسعار الذهب تهبط 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

04:16 م الأربعاء 28 فبراير 2018
أسعار الذهب تهبط 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب تهبط 6 جنيهات

كتبت- دينا خالد:
هبطت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، 6 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 648 جنيها، مقابل 654 جنيها بالأمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو554 جنيها، وعيار 24 عند نحو 742 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5184 جنيها، بحسب نجيب.

وأرجع نجيب هذا الانخفاض إلى هبوط أسعار المعدن عالميا ليسجل 1318 دولارا للأوقية، مقابل 1333 دولارا للأوقية بالأمس.

أسعار الذهب سوق الذهب

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