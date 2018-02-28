البورصة تتراجع من أعلى مستوى تاريخي وسط تداولات تقترب من 4 مليارات جنيه

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت البورصة من أعلى مستوياتها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط أداء متباين للمؤشرات، وارتفاع في قيمة التداول إلى نحو 4 مليارات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.32%، عند مستوى 15473 نقطة، خلال تعاملات اليوم بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا أمس الثلاثاء.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وأرجع محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة للسمسرة، تراجع البورصة إلى التأثر بهبوط الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم وأمس، إلى جانب الضعف العام في السوق الذي انعكس على ثقة المستثمرين.

ووصلت قيمة تداول الأسهم في سوق داخل المقصورة خلال جلسة اليوم إلى 3 مليارات و959 مليون جنيه.

وقال النجار إن قيمة التداول خلال جلسة اليوم هي ثاني أعلى قيمة في تاريخ البورصة المصرية بعد أن سجلت 4.5 مليار جنيه في الثاني من أغسطس 2016.

وأضاف أن ذلك يعود إلى تنفيذ عمليات نقل ملكية أسهم بين المستثمرين خلال تعاملات اليوم منها مليار و490 مليون جنيه تتعلق بالشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، ونحو 1.1 مليار جنيه تتعلق بأسهم المجموعة المالية هيرميس.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب خلال جلسة اليوم، صافي بيع بقيمة 262.1 مليون جنيه، و233.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل المصريون صافي شراء بقيمة 495.9 مليون جنيه.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند مستوى قياسي جديد عند 15522 نقطة.