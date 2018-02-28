"أسمنت سيناء" تتحول من الربح إلى خسارة 351.5 مليون جنيه في 2017

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت الأرقام المبدئية لنتائج أعمال شركة أسمنت سيناء، تحولها من الربح إلى الخسارة خلال العام الماضي.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة غير المدققة للشركة، التي أرسلتها للبورصة اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي خسائر 351.5 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل 14.6 مليون جنيه صافي أرباح خلال 2016.

وشهدت مبيعات الشركة خلال 2017 انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4% مقارنة بعام 2016، حيث سجلت مليارا و292.3 مليون جنيه.

ولكن تكلفة المبيعات قفزت بنسبة 41.3% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016، لتسجل مليارا و343.6 مليون جنيه.

وساهمت زيادة تكلفة المبيعات في تحول الشركة لتحقيق مجمل خسائر 51.2 مليون جنيه مقابل مجمل أرباح 324.9 مليون جنيه العام قبل الماضي.

كما زاد إجمالي المصروفات خلال العام الماضي إلى 316.6 مليون جنيه بارتفاع 15.3% عن 2016، وذلك بعد أن زادت المصروفات الإدارية والعمومية إلى 120.5 مليون جنيه، والمصروفات التمويلية إلى 85.1 مليون جنيه، بينما تراجعت مصروفات البيع والتوزيع إلى 81.5 مليون جنيه.