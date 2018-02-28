إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 451.9 مليون دولار في يناير

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال شهر يناير الماضي إلى 451.9 مليون دولار مقابل 395.2 مليون دولار في يناير 2017 بزيادة نحو 14.3%، وفقا لبيانات بوابة معلومات مصر.

لكن إيرادات القناة تراجعت 4.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2017، الذي سجلت فيه 471.5 مليون دولار.

وتراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال شهر يناير الماضي إلى 1405 سفن مقابل 1530 سفينة خلال شهر ديسمبر 2017.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان خلال يناير الماضي، إن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4% عن العام السابق.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

كانت قناة السويس أكبر القطاعات الاقتصادية نمواً في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2017- 2018 بنسبة نمو 13%، بحسب تقرير وزارة التخطيط عن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر السبت الماضي.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال العام المالي المقبل إلى 5.7 مليار دولار خلال تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي، مقابل 6 مليارات دولار توقعها في تقرير المراجعة الأولى في سبتمبر الماضي.