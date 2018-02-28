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بنك SAIB يعتزم إطلاق بطاقة خصم مباشر لكبار عملائه

12:20 م الأربعاء 28 فبراير 2018
بنك SAIB يعتزم إطلاق بطاقة خصم مباشر لكبار عملائه

SAIB

كتبت- منال المصري:

قال أشرف أبو الدهب، مدير عام التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" ، إن البنك يعتزم إطلاق بطاقة الخصم المباشر لكبار العملاء تحت اسم"WORLD ELITE" بالتعاون مع شركة ماستر كارد للمدفوعات الإلكترونية.

وأضاف أبو الدهب لمصراوي أن البنك سيطلق هذه الخدمة لعملائه منتصف الشهر القادم بعد انتهاء الفترة التجريبية للكارت.

وتهدف البطاقة الجديدة إلى تقديم مجموعة من المزايا المختلفة للشراء محليا وخارجيا وسيتم الإعلان عنها قريبا، بحسب أبو الدهب.

 

 

أشرف أبو الدهب طاقة خصم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

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