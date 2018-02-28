البترول والنقل تبحثان البرامج الزمنية لتوريد بيتومين مشروعات الطرق

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، وهشام عرفات وزير النقل، مع قيادات من الوزارتين، البرامج الزمنية لتوريد كميات البيتومين اللازمة للمشروعات القومية للطرق، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وقال الملا، إن قطاع البترول جاهز لتلبية احتياجات وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها في التوقيتات المحددة، مع قرب الانتهاء من استقبال البيتومين المستورد في منطقة السويس، بالإضافة إلى استقباله في منطقة الإسكندرية لتفادي أي عقبات قد تحدث للاعتماد على نقطة استقبال واحدة، فضلاً عن زيادة المخزون الاستراتيجي في المنطقتين.

وأضاف أن ذلك يأتي حرصا من وزارة البترول على سرعة تلبية كافة احتياجات المشروعات القومية للطرق الجاري تنفيذها في مختلف محافظات مصر.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثامن من الشهر الماضي عددا من مشروعات الطرق والكباري بتكلفة تصل إلى 8 مليارات و400 مليون جنيه، بحسب ما قاله عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، يوم الافتتاح.

وقال وزير النقل، أثناء حفل افتتاح هذه المشروعات، إن إجمالي استثمارات الطرق والكباري منذ 2014 حتى الآن بلغت 22.5 مليار جنيه، شملت المشروع القومي للطرق بتكلفة 12.8 مليار جنيه.