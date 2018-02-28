أوروبا صاحبة النصيب الأكبر من صادرات شركة "إيلاب" في 2017

كتب - مصطفى عيد:

قال هشام نور الدين رئيس الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، إن السوق الأوروبي كان صاحب النصيب الأكبر من صادرات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 72%، نظرا لملاءمة منتج "اللاب" للمواصفات الأوروبية والذي يعتبر صديقا للبيئة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أنتجت الشركة خلال عام 2017 نحو 116 ألف من منتج "اللاب" الذي يعد المادة الخام الأساسية المستخدمة في إنتاج المنظفات الصناعية، بنسبة زيادة 16% عن المخطط للعام الماضي.

وبلغت صادرات الشركة من "اللاب"، والمنتج الثانوي "الهاب" خلال العام الماضي إلى الأسواق العالمية خلال عام 2017 حوالي 87 ألف طن بقيمة 101 مليون دولار، بحسب هشام نور الدين.

وقال نور الدين إن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على 25% من صادرات الشركة، والتي شملت أيضا بعض الدول في آسيا وأمريكا الجنوبية.

جاء ذلك خلال رئاسة طارق الملا وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة "إيلاب" لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017.

واستعرض نور الدين أهم المشروعات المستقبلية الجاري دراستها لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 140 ألف طن سنويا، وإنشاء خط نقل مواد التغذية من شركة العامرية لتكرير البترول، وفقا للبيان.

وأوضح أن الشركة استطاعت بالتنسيق الكامل مع هيئة البترول تأمين الكميات اللازمة من مواد التغذية والتي تشمل وقود النفاثات والكيروسين والبارافينات والبنزول.