الجوافة تتراجع 150 قرشا والفاصوليا ترتفع جنيها.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- إيمان منصور:

انخفضت أسعار الكوسة والطماطم والفلفل الرومي والخيار البلدي والجوافة بين 10 و150 قرشا بسوق العبور اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار الأمس.

بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس والفاصوليا والباذنجان واليوسفي بين 25 و50 قرشا.



ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.50 و3.25 جنيه بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 25 قرشا.

الفاصوليا بين 10 و13 جنيها للكيلو بزيادة جنيها واحدا.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و 3.5 جنيه للكيلو، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5.5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

البسلة بين 3.5 و4.5 جنيه.

السبانخ بين 2 و3 جنيها بتراجع 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3.5 و5 جنيها بتراجع 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 2 و4.5جنيه بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 3 و4 جنيه بتراجع 150 قرشا.

الرمان بين 8 و12 جنيها.

الفراولة بين 5 و7.5 جنيه.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه.