شروط وتفاصيل الحصول على تمويل رحلة العمرة من 5 بنوك

كتبت -منال المصري:

يقدم عدد من البنوك تمويلا بصيغة المرابحة لرحلات العمرة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين في القطاع العام والخاص وأصحاب المهن الحرة والأنشطة.

ويعرض مصراوي شروط الحصول على مرابحة أو تمويل العمرة في 5 بنوك وهم مصر وفيصل الإسلامي والبركة والاستثمار العربي والشركة المصرفية العربية SAIB.

ووحدت البنوك الخمسة شروط الحصول على التمويل، في حين تباين الحد الأقصى للتمويل وفترة السداد بين كل بنك وآخر.

وتشترط البنوك المقدمة للمرابحة، ألا يزيد نسبة الاستقطاع من الراتب عن 35% من إجمالي راتب العميل على مستوى البنوك، وذلك طبقا لتعليمات البنك المركزي.

وتوحد البنوك الأوراق المطلوبة من العميل للحصول على القرض، وهي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل كهرباء أوغاز أو مياه، وشهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.

أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، فيشترط تقديم صورة ترخيص وتصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

وتشترط البنوك، تقديم صورة البطاقة الضريبية، وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري عن ذات الشهر بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية وشهادة من محاسب قانوني معتمد عن إجمالي الدخل الشهري.

ويمنح البنك العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة القرض.

وتختلف تفاصيل التمويل من بنك إلى آخر كالآتي:

1- بنك مصر:

• تتراوح قيمة التمويل بين 3 آلاف جنيه كحد أدنى و30 ألف جنيه للقطاع الخاص وتصل إلى 50 ألف جنيه لموظفي الحكومة في حال تحويل الراتب كحد أقصى.

• تتراوح فترة السداد بين 6 شهور كحد أدنى، وتصل لعامين للقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، و4 سنوات لموظفي الحكومة.

• تتباين نسبة هامش الربح حسب حالة العميل والضمانات المقدمة منه.

• الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما والحد الأقصى 60 عاما عند استحقاق القرض و65 عاما في حالة أصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة.

2- بنك SAIB :

• تتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى.

• مدة سداد التمويل عام واحد.

• نسبة العائد على التمويل تبلغ 15% وتقل وترتفع حسب نوع الضمانات المقدمة من العميل

• يشترط البنك ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.

• ألا يتجاوز سن العميل عن 60 عاما عند سداد آخر قسط للقرض، وترتفع إلى 65 سنة لبعض الموظفين.

3- بنك فيصل الإسلامي:

• يبلغ الحد الأقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

• فترة السداد عام واحد كحد أقصى.

• معدل العائد 20.5% متناقصة.

• ألا يتجاوز سن العميل عن 60 عاما عند سداد آخر قسط.

• ألا يقل الدخل الشهرى لايقل عن 1500 جنيه.

4- بنك البركة:

• يبدأ التمويل من 10 آلاف جنيه، ولايوجد حد أقصى، لكنه يتوقف على راتب العميل أو الدخل الشهري.

• فترة السداد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

• معدل العائد يصل إلى 22% متناقصة.

• ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 3 آلاف جنيه

• المصاريف الإدارية تتراوح بين 0.75% و1.5% حسب تحويل الراتب من عدم تحويل الراتب.

5 - بنك الاستثمار العربي:

• قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.

• فترة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات كحد أقصى.

• تتباين نسبة هامش الربح حسب نوع البرنامج وإمكانية تحويل الراتب.

• الحد الأدنى للراتب الشهري 5 آلاف جنيه.

وخلال الموسم الجديد للعمرة من المتوقع أن ترتفع أسعار البرامج، لتبدأ من 15 ألف جنيه لتصل إلى 35 ألف جنيه فأكثر، بحسب أصحاب شركات سياحى دينية.

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