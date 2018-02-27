المالية تثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها خلال مارس للشهر السادس

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية في بيان، اليوم الثلاثاء، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بداية من بعد غدٍ الخميس وحتى نهاية مارس.

وقالت المالية خلال البيان، إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي "يأتي اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري".

وكانت المالية أعلنت استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها منذ في آخر 5 شهور بدءا من أكتوبر، بعد أن تم تخفيضه 25 قرشا خلال أغسطس ومثلها في سبتمبر الماضي.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.