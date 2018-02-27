الدولار يتراجع أمام الجنيه في 6 بنوك بنهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك عاملة في مصر بتعاملات اليوم الثلاثاء المسائية، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.

واستقر سعر الدولار في 4 بنوك أخرى عند نفس مستويات تعاملات اليوم الصباحية.

وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع في التعاملات المسائية، مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع صباحا.

وتراجع سعر العملة الأجنبية في بنك القاهرة إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 4 قروش، ليسجل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع بالتعاملات الصباحية.

وانخفض سعر العملة الأجنبية في بنك قناة السويس، إلى 17.59 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع في تعاملات المساء، مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وخفّض بنك البركة مصر، الدولار إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع بتعاملات اليوم الصباحية.

وتراجع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع بتعاملات اليوم المسائية، مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أيضا في بنك كريدي أجريكول عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات تعاملات الصباح.