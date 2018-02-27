أرباح "ايجيترانس" ترتفع بنسبة 69% خلال العام الماضي

كتبت- دينا خالد:

حققت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس"، ارتفاعا في صافي أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 69% مقارنة بعام 2016، بحسب ما أظهرته نتائج أعمال الشركة التي أرسلتها للبورصة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي بلغ نحو 72.6 مليون جنيه مقابل نحو 42.9 مليون جنيه خلال 2016.

وسجلت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بقيمة 295.6 مليون جنيه مقابل نحو 173 مليون جنيه خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 70.8%.

وخلال التسعة أشهر الأولى في العام الماضي، حققت الشركة أرباحا بقيمة 81.67 مليون جنيه، مقابل 21.6 مليون جنيه، عن العام الماضي.

وأرجعت عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة في حوار لمصراوي نشر منذ يومين، إن هذا النمو إلى ارتفاع نشاط المشروعات، خاصة مشروعات الكهرباء مع سيمنس، بالإضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في نشاطات الشركة الأخرى وتحسين هوامش الربح والتحكم في التكلفة، سواء تكلفة النشاط أو المصروفات الإدارية.

وتعمل الشركة في مجال النقل البحري والجوي والبري، الخدمات اللوجستية للمشروعات وإدارة سلاسل الإمداد والتخزين، والمعارض، والتخليص الجمركي، والتعبئة والتوزيع وخدمات التأمين والترانزيت.

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