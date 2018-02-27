أرباح بنك SIAB تتراجع 25% خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SIAB، إن أرباحه تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 25%، لتصل إلى 36.4 مليون دولار مقارنة بالعام 2016.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، أن أرباح العام 2017، تراجعت بسبب ترجمة الأرباح المحققة بالجنيه المصري والتي تمثل 75% من أرباح البنك إلى الدولار.

وقال البنك، إن متوسط أسعار الدولار العام الماضي بلغ 17.78 جنيه للدولار الواحد، مقابل 10.16 جنيه للدولار في 2016.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بعد قرار البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف العملة.

وأشار البنك في بيانه إلى أن صافي الربح بالجنيه المصري خلال العام 2017، وفقا لمتوسط الأسعار ارتفع بنسبة 31% عن 2016، حيث بلغت 647 مليون جنيه.

وفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته خلال العام الماضي، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار بعد التعويم.