تجار يلجأون لخفض أسعار الأخشاب في مواجهة ركود السوق

كتب - مصطفى عيد:

لجأ بعض تجار الأخشاب إلى خفض أسعار بعض أنواع الخشب لمواجهة الركود الذي يضرب خلال السوق خلال الفترة الحالية.

وقال محسن التاجوري نائب شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن السوق يواجه تراجعا في الطلب على الأخشاب خلال الفترة الحالية بنسبة 20%.

وأضاف التاجوري أن هذا الركود عاد إلى السوق بعد مرور موسم بيع الأخشاب في الصيف مع زيادة حالات الزواج، إلى جانب ارتفاع أسعار الخشب بسبب صعود أسعار الأخشاب بالخارج، وزيادة أسعار الدولار أمام الجنيه منذ التعويم.

وذكر التاجوري أن بعض التجار لجأوا لتخفيض أسعارهم عن مستوى السوق لتصريف المخزون لديهم، بسبب التزاماتهم تجاه البنوك وغيرها، ولكن ذلك لا يعبر عن حركة الأسعار في السوق بشكل عام.

وأشار التاجوري إلى أن تراجع عدد المستوردين مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية سيؤدي إلى ضبط إيقاع سوق الأخشاب تدريجيا، وانخفاض عدد مستوردي الأخشاب في مصر.

وصدرت الشهور الأخيرة قرارات حكومية استهدفت ترشيد الاستيراد، تضمنت قواعد جديدة لتسجيل المصانع المصدرة لمصر، إلى جانب رفع رأسمال شركات الاستيراد، وهو ما أطاح بصغار المستوردين، وقضى على الكثير من عمليات استيراد السلع رديئة الجودة.

وسعت مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التي كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا في عدم استقرار سعر الصرف.

وتوقع التاجوري أن تحدث حالة من الرواج على الأخشاب والموبيليا خلال موسم الصيف المقبل.

وقال ناصر أبو عميرة تاجر أخشاب، لمصراوي، إن الركود هو الذي يتحكم في حركة السوق خلال الفترة الأخيرة، مع استقرار الأسعار.

وأضاف أن سعر لوح الكونتر يتراوح بين 220 و460 جنيها حسب النوع والجودة والسمك، كما وصل سعر المتر المكعب من خشب الأرو إلى 26 ألف جنيه، ومتر الموسكي إلى بين 6 و7 آلاف جنيه.

كما وصلت أسعار خشب MDF إلى بين 130 و280 جنيه للوح الواحد بحسب سمك اللوح.