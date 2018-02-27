البورصة ترتفع 0.5% وتسجل مستوى تاريخيا جديدا

كتبت- شيماء حفظي:

أنهت البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، فيما وصل مؤشرها الرئيسي لمستوى تاريخي جديد.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5%، عند مستوى 15522 نقطة، مدعوما بمشتريات الأجانب والعرب.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال جلسة اليوم، صافي شراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، والعرب بقيمة 6.3 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافي بيع بقيمة 14 مليون جنيه.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات الأمس على تراجع طفيف بنسبة 0.09%.