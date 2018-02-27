شركة إيديتا تنشئ مصنعا في المغرب باستثمارات 10 ملايين دولار بداية 2019

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، إنها ستنشئ مصنعا جديدا في المغرب مع بداية عام 2019، بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة ديسلوج" المغربية و"التي تحظى بشبكة توزيع هائلة في المغرب" بمقتضاها تبدأ إيديتا تصدير منتجاتها إلى السوق المغربي مطلع 2018.

وقالت الشركة إن الاتفاقية مع الشركة المغربية "تعكس استراتيجية التوسعات التي تتبناها إيديتا في الأسواق الجديدة التي تتسم بتوافر قاعدة استهلاكية ضخمة وتحظى بفرص نمو واعدة".

وحققت الشركة زيادة في أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 44.5%، لتسجل 243 مليون جنيه مقارنة بأرباح 2016، بفضل رفع أسعار منتجاتها خلال العام.

إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.