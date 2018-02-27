هيرميس تتوقع انخفاض أسعار الفائدة 3% خلال 2018

كتبت- عبد القادر رمضان:

قال خليل البواب، المدير التنفيذي بقطاع إدارة الأصول في شركة المجموعة المالية هيرميس، إن قطاع الأصول بالشركة يتوقع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3% فقط خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي قد قرر في منتصف الشهر الجاري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتصبح 17.75% و18.75% على التوالي، بعدما تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي.

وقال البواب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الحفاظ على نسبة تضخم صحية مهم من أجل نمو الاقتصاد.

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر.

وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير، وهو أقل معدل له منذ أكتوبر 2016، من 21.9% في ديسمبر.

كما أن معدل التضخم الشهري سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض أسعار بعض الخضراوات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، ودعم القوة الشرائية للجنيه، وجذب التدفقات الدولارية.