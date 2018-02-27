هيرميس: ارتفاع قيمة الأصول المدارة إلى 12.5 مليار جنيه فى نهاية 2017

كتب- عبد القادر رمضان:

قال خليل البواب، المدير التنفيذي بقطاع إدارة الأصول في شركة المجموعة المالية هيرميس، إن إجمالي الأصول التي تديرها الشركة في مصر بلغ 12.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو 20%.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة تستهدف زيادة الأصول المدارة بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الجاري.

وقال إن هيرميس تدير 18 صندوقا في مصر تعمل في مختلف المجالات.

وأضاف "نحن لدينا أكبر عدد من الصناديق التي تديرها شركة واحدة في السوق المصري".

وقال إن هذه الصناديق متنوعة بين صناديق أسهم عادية ومتوازنة مع الشريعة الإسلامية وعائد ثابت ونقدية.

وقال البواب إن حصة هيرميس من صناديق الاستثمار في السوق حوالي 20%.

كما تدير الشركة 30 محفظة استثمارية في مجالات متنوعة، بحسب ما قاله البواب.

وأشار إلى أن الشركة بصدد إضافة صندوقين جديدين خلال 6 أشهر أحدهما صندوق نقدي إسلامي وآخر عادي.

"نسير حاليا في إجراءات التراخيص من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية من أجل إصدار الصندوقين خلال 6 أشهر"، وفق قوله.

وقال إن الشركة دخلت عدة مناقصات خلال الفترة الأخيرة لإدارة صناديق جديدة سواء مع جهات خاصة أو حكومية.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع شركة اليانز لإدارة صناديق التأمينات والمعاشات لشركات في السوق المحلي، من بينها صندوق شركة غبور الخاص بالتأمين على موظفي الشركة.