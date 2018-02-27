الحديد والصلب تستهدف خفض خسائرها 24% العام المالي المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

تستهدف شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، خفض خسائرها في العام المالي المقبل بنسبة 24.2%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2018-2019، بواقع خسارة بقيمة 116.06 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري خفض خسائرها بنسبة 62% إلى 153.2 مليون جنيه.

وارتفعت خسائر الشركة، خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 22.6% لتسجل 231.3 مليون جنيه، مقابل 188.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقرر وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، وقف مناقصات تطوير شركة الحديد والصلب، والتي كانت الشركة طرحتها العام الماضي، وتلقت عددا من العروض من شركات عالمية للمشاركة في تطوير خط إنتاجها، وإنشاء مصنع جديد.

وتعاني الشركة من تقادم تكنولوجيا التصنيع المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، بحسب أحد محاضر جمعياتها العمومية السابقة.