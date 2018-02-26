البنك المركزي يبحث مد "الودائع المربوطة" إلى 6 أشهر بعائد متغير

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولو خزانة في البنوك، إن البنك المركزي، عقد اجتماعا أمس الأحد، مع مسؤولي غرف الخزانة والمعاملات الدولية بالبنوك، من أجل بحث مد فترة الودائع المربوطة لأجل، إلى 6 أشهر، بعائد متغير.

وأضاف المسؤولون لمصراوي، مفضلين عدم ذكر أسمائهم، إن المكزي يبحث مد أجل الودائع المربوطة من 6 أشهر بدلا من 28 و42 يوما وربطها بسعر الكوريدور.

ويطرح البنك المركزي أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يوما و42 يوما، كما يطرح ودائع مربوطة بعائد ثابت لمدة أسبوع، من أجل السيطرة على السيولة في السوق.

ويهدف المركزى من مد أجل الودائع المربوطة إلى تقليل تكلفتها عليه، ومواصلة تخفيف سياسته النقدية، بعد قرار خفض الفائدة 1% الخميس قبل الماضي.

وتعمل البنوك حاليا على إعادة تقييم حجم استثماراتها فى الودائع المربوطة بعد اتجاه المركزي لتطبيق الألية الجديدة.

وآلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية في تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم في عطاءات أذون الخزانة المحلية.

وكان المركزي قد أقر الآلية في أبريل 2013 لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك في ظل انخفاض حجم التوظيف مع اضطراب الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.