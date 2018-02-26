مدير عام "فاين": مبيعاتنا في مصر ترتفع ولم تتأثر بالتعويم

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد القطان مدير عام مصر والشرق الأوسط لشركة فاين القابضة، اليوم الإثنين، إن مبيعات الشركة تشهد نموا كبيرا في السنوات الثلاث الأخيرة، ولم تتأثر بقرار التعويم.

وأرجع القطان، ارتفاع مبيعات الشركة نتيجة لزيادة معدل مواليد الأطفال، وارتفاع الوعي لدى الجيل الجديد من الأسر تجاه المنتجات الورقية الطبية.

وتعمل فاين في إنتاج المناديل الورقية والمبللة، وتبلغ استثماراتها في مصر نحو مليار جنيه.

وأضاف القطان في تصريحات لمصراوي، على هامش مؤتمر صحفي اليوم، إن الشركة لم تتأثر كثيرا بقرار تحرير سعر الصرف، نتيجة اعتمادها بشكل كبير على التصدير لتغطية احتياجها من العملة.

واحتفلت شركة فاين في مصر، بحصول منتج فاين بيبي (fine baby) كأفضل منتج في العام من الجمعية الطبية العالمية بحضور رئيس الجمعية ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وقال "على الرغم من أن 70% من مدخلات الصناعة الورقية في مصانعنا مستوردة لكننا تمكنا من تلافي ارتفاع سعر التكلفة نتيجة تحرير سعر الصرف، وهو ما تم بشكل أساسي نتيجة اعتمادنا على التصدير"

وعن تأثر منتجات الشركة بانخفاض القوة الشرائية للمواطنين بعد تحرير سعر الصرف، قال القطان إن "فاين" تنتج 3 شرائح من منتجاتها تختلف في أسعارها لتتناسب مع القوة الشرائية للفئات المجتمعية، لكنها تحاول ألا يتم رفع أسعار منتجاتها.

وقال إن فرع الشركة في مصر يمثل ربع استثمارات الشركة الأم، وتبحث ضخ مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة، قد تتضمن أنواعا ومنتجات جديدة، وقال "كان لدينا منتج فوط صحية للنساء وربما تشهد الفترة المقبلة عودته مرة أخرى".