ماجد الفطيم: 10 بطاريق وصلت إلى "مول مصر" بعد رحلة طويلة من اليابان

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة ماجد الفطيم، في بيان اليوم الإثنين، إن 10 من طيور البطاريق، وصلت إلى محطتها الأخيرة في مول مصر، بعد رحلة طويلة من اليابان.

وأضافت الشركة أن مطار القاهرة استقبل البطاريق اليوم، في سابقة هي الأول من نوعها التي تدخل فيها مصر هذه النوعية من طيور الدول القطبية، وذلك على طائرة شحن خاصة، لتوفير الأجواء المعيشية الملائمة لها خلال رحلتها الطويلة، خاصة أن هذه النوعية من الطيور لاتعيش إلا في الدول القطبية ذات الأجواء الجليدية والمناخ البارد، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها تهدف من وجود هذه الطيور في المنطقة الترفيهية "سكي مصر" بالمول التابع لها في مدينة السادس من أكتوبر، "إضافة قيمة ترفيهية تعليمية نادرة ومتميزة على الوجهة الترفيهية "سكي مصر" بمول مصر، والذي يعد أول منتجع ترفيهى داخلي للتزلج على الجليد من نوعه تشهده مصر أو دول افريقيا".

وأضافت الشركة أنها ستقدم برنامجا موسعا للأنشطة الجليدية بعد وصول البطاريق، وأنها ستعلن تفاصيله وجدوله لاحقا.

وقال عمر البنا، الرئيس الإقليمي لماجد الفطيم للمشاريع – مصر، إن مشروع سكي مصر تبلغ استثماراته حوالى مليار و200 مليون جنيه.

تبلغ مساحة "سكي مصر" أكثر من13.2 متر مربع، لتستوعب 1200 زائرا في نفس الوقت، ويوجد به كمية هائلة من الجليد تصل إلى أكثر من 7000 طن جليد، كما يضم مجموعة متنوعة من المناطق الترفيهية والألعاب الجليدية مثل سنو بارك وأفالانش كافيه ومنطقة سوفت بلاي والقطار السريع وماونتن ثريلر وكرة زورب وتيوب رن، بالإضافة إلى الحديقة الثلجية، ليعد "سكي مصر" الأول والأكبر من نوعه في قارة إفريقيا بمساحة تبلغ 7700 متر مربع، بحسب البيان.