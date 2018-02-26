اتصالات مصر توقع بروتوكول مع "الإنتاج الحربي" للتعاون الفني

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة اتصالات مصر، في بيان اليوم الإثنين، إنها وقعت برتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للتعاون الفني فيما بينهما.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد تضمن البروتوكول، أن تقوم هيئة الإنتاج الحربي بتوريد مولدات كهربائية، وطفايات حريق، وأجهزة تكييف، وخلايا شمسية، وكبائن ولوحات كهربائية، لصالح الشركة، بالإضافة لاستفادة اتصالات من الخبرات التراكمية لشركة الاستثمارات الهندسية والأعمال المدنية التابعة.

وقع البروتوكول الدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة، وخالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي باتصالات مصر، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.