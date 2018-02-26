بنك القاهرة يخفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

خفض بنك القاهرة الفائدة على الودائع بما يتراوح بين نصف في المائة و1.6%، خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الأليكو)، أمس الأحد.

كما قرر خفض الفائدة بين 0.2 و0.25% على حسابات التوفير.

ويأتي قرار بنك القاهرة استجابة لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض يوم الخميس قبل الماضي.

وبحسب قرار بنك القاهرة، فقد انخفضت الفائدة بنسبة 0.75% على الودائع من أسبوع لأقل من 15 يوما، لتصل إلى 7.25% بدلا من 8%.

قرر بنك القاهرة فى اجتماع لجنة "الأليكو"، أمس الأحد، خفض الفائدة على الودائع بين 0.5% و1.625% على حسب آجال كل وديعة لتتوافق مع قرار البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس قبل الماضى.

وقرر البنك خفض الفائدة 0.75% على الوديعة من أسبوع لأقل من 15 يوما لتسجل 7.25% مقابل 8%

كما خفض الفائدة 0.5% على الوديعة من 15 يوما لأقل من شهر لتهبط إلى 7.75% بدلا من 8.25%، وخفضها بنفس النسبة على الوديعة من شهر إلى أقل من شهرين وكذلك الوديعة من شهرين إلى 3 أشهر لتصل إلى 9.5% بدلا من 10%.

وخفض البنك الفائدة 0.5% على الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر لتصل إلى 9.75% بدلا من 10.25%.

وهبطت الفائدة 1.5% على الوديعة من 6 أشهر إلى أقل من سنة لتسجل 9% بدلا من 10.5%، وتراجعت بنسبة 1.625% على الوديعة من سنة إلى سنتين لتسجل 9% بدلا من 10.625%.

وبالنسبة لحساب التوفير، خفض البنك سعر الفائدة بنسبة 0.2% على الحسابات ذات دورية الصرف الربع سنوي، لتصل إلى 11.30% بدلا من 11.50%، و 0.25% على العائد النصف سنوي إلى 11.50% بدلا من 11.75%.

وثبتت الفائدة على الحسابات ذات العائد الشهري عند 11.25%، وكذلك الحسابات ذات العائد السنوي عند 10.25%.

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