انخفاض الفلفل وارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت - دينا خالد:

انخفضت أسعار الباذنجان والفلفل والليمون، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا والسبانخ، خلال تعاملات اليوم الإثنين بسوق العبور مقارنة بمستويات أمس الأحد.

وسجلت أسعار الطماطم بين 1.50 و3.35 جنيه، والخيار البلدي بين 3 و3.5 جنيه، واليوسفي بين 2 و4.5 جنيه، والموز بين 4.5 و5 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.50 و3.35 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.25و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 10 و12 جنيها بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.25 و3.75 جنيه بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4.5 جنيها، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و3.5 جنيه.

البسلة بين 3.5 و4.5 جنيه.

السبانخ بين 2.25 و3.25 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 2 و4.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه واحد.

الجوافة بين 2.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

الرمان بين 8 و12 جنيها بانخفاض جنيه واحد.

الفراولة بين 5 و7.5 جنيه.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.