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بالم هيلز تعلن استقالة شهاب مظهر من مجلس إدارتها

12:55 م الإثنين 26 فبراير 2018
بالم هيلز تعلن استقالة شهاب مظهر من مجلس إدارتها

بالم هيلز للتعمير

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، اليوم الإثنين، استقالة شهاب مظهر من منصبه كعضو مجلس إدارة في الشركة ورئيس القطاع الهندسي.

وبحسب بيان للشركة أرسلته للبورصة اليوم، عمل مظهر بالشركة لمدة 20 عام.

وتعد بالم هيلز إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وتقوم بتطوير مشروعات عقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة وتمتلك محفظة من أكثر الأراضي تنوعا بمصر.

 

شركة بالم هيلز البورصة التطوير العقاري

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