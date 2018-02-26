أرباح القابضة للتشييد يرتفع إلى 735 مليون جنيه خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الإثنين، إن الشركة القابضة للتشييد والبناء التابعة لها، حققت زيادة في صافي أرباحها بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق له.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة، أن صافي الأرباح بلغ 735 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي كما بلغت الإيرادات 1.1 مليار جنيه بزيادة 23.3% عن العام السابق له.

وأما بالنسبة للشركات التابعة للقابضة للتشييد، فقد حققت الشركات صافي ربح 1.1 مليار جنيه بزيادة 47%، كما ارتفعت إيرادات النشاط الجاري بنسبة 20% مسجلة 12.2 مليار جنيه.

وقررت الجمعية العامة التي ترأسها الوزير خالد بدوى اليوم، زيادة حصة وزارة المالية من توزيعات أرباح القابضة للتشييد لتبلغ 175 مليون جنيه بنسبة 116% عن عام 2015-2016 وذلك في إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.