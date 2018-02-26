قابيل: شركات بولندية تعتزم الاستثمار بمصر لإنتاج قطع غيار السيارات

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، إن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات البولندية في السوق المصري في مجالات تصنيع قطع غيار السيارات وزيوت المحركات والسكك الحديدية والتنقيب عن المعادن.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد من الشركات البولندية التي تزور مصر حاليا للتعرف على فرص الاستثمار في السوق المصري، ومعرفة أهم المزايا التي تتيحها الحكومة للمستثمرين في السوق المحلي.

وقال قابيل إن إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة قد أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليمياً ودولياً.

وقال أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر الأمر الذي سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البولنديين في مصر.

وضم الوفد البولندي، 5 من كبريات الشركات البولندية العاملة في مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات، والسكك الحديدية، وعجلات القطارات والترام، والتنقيب عن المعادن ومصادر المياه والبترول والغاز، وإعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة، بحسب الوزير.

كما ضم الوفد مجموعة بوريشيف البولندية والتي تعد ثالث أكبر شركة بولندية عاملة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، والتي تبحث حاليا إقامة عدد من المشروعات في مجال تصنيع قطع غيار السيارات في مصر منها مصنع لقطع غيار السيارات من خلال استخدام سبائك الألومنيوم، وإقامة مصنع لإنتاج زيوت تبريد المحركات، وفقا لما قاله الوزير.

وشمل الوفد أيضا مجموعة " باتيربول" والتي تبحث حاليا إقامة مصنع في مصر بمجال إعادة تدوير بطاريات السيارات لإنتاج البولي بروبلين والبولي ايثيلين، وكذا مجموعة "هوتا بانكوا" والمهتمة بإقامة مصنع متكامل بمصر لإنتاج عجلات القطارات والترام.

وأضاف الوزير أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم في معدل الإنتاج الصناعى في يونيو 2017 بزيادة 33%، وفقا للتقرير الصادر عن مجلة الإيكونومست مؤخرا.

وقال جانوسز ويسنيوسكي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندية، إن زيارة وفد الشركات البولندية لمصر يستهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري ومجالات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والدولة الأمر لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندي، أن الشركات البولندية للمشاركة في المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا وعلى رأسها مشروع المثلث الذهبي، وتطوير السكك الحديدية والبنية التحتية الخاصة بها، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد والذي يتيح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب.

وقال علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تعتزم تنظيم لقاءات مكثفة بين الشركات البولندية ونظيرتها من الشركات المصرية لبحث مجالات التعاون وفرص إقامة شراكات ثنائية على مستوى القطاع الخاص في البلدين لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتصدير من مصر باعتبارها محور تجاري ولوجيستي هام.