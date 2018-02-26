26 % ارتفاعا في أرباح بالم هيلز خلال العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع صافي أرباح شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 26% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.

وقالت الشركة في نتائج أعمالها التي أرسلتها للبورصة اليوم الإثنين إن أرباحها وصلت إلى 806 مليون جنيه خلال عام 2017، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.

وأضافت الشركة أنها حققت أعلى مستوى للمبيعات الجديدة في تاريخ الشركة، خلال العام الماضي.

وارتفعت المبيعات الجديدة خلال العام الماضي بنسبة 24% مقارنة بمبيعات عام 2016 لتصل إلى 10.5 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة أن ارتفاع نمو المبيعات الجديدة إلى زيادة متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية على أساس سنوي وكذلك الزيادة السنوية في عدد الوحدات المباعة سواء سكنية وتجارية والتي بلغت 2136 وحدة.

وسجلت مبيعات الوحدات التجارية قيمة 662 مليون جنيه خلال العام الماضي، بحسب البيان.

وساهم ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم، في رفع أسعار العقارات والأراضي، بعد زيادة تكلفة البناء، وإعادة تقييم الأصول العقارية بأسعار الصرف الجديدة.

واتجه عدد من المصريين خاصة المغتربين منهم لشراء العقارات كأحد الأصول الآمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 17% مقارنة بإيرادات عام 2016 لتصل إلى 6.6 مليار جنيه، بحسب بيان الشركة اليوم.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.

يذكر أن صافي ربح بالم هيلز، ارتفع خلال 9 أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 15.5%.