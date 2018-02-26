قابيل: مصر ستنشئ أكبر مدينة صناعية بالتعاون مع شركة سنغافورية

القاهرة - (أ ش أ)

صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر ستنشأ أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 33 مليون متر مربع بالتعاون مع شركة سنغافورية بمحافظة الفيوم، والتي ستحتوي على 4 مناطق صناعية، وستكون بها مستشفيات إضافة إلى الخدمات الضرورية.

وقال قابيل، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية - الأحد - بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل تحت عنوان "الصناعة المصرية.. آفاق جديدة وفرص واعدة"، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ 680 مليون دولار في عام 2017، إلا أن النسبة الأكبر مم التبادل التجاري تأتي لصالح مصر نظرا لحجم التعداد السكاني، منوها بأن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر سجلت 1.3 مليار دولار، وهي في تزايد.

وأضاف قابيل أننا نتواصل دائما مع القيادة اللبنانية لمحاولة موازنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا أن مصر سمحت بتوريد بلوكات الرخام للبنان في الآونة الأخيرة.

وأردف قابيل يقول أن مصر حققت تطورات وإصلاحات في العامين الماضيين كثيرة، ومن بينها الكهرباء والتصنيع والبطالة، حيث لم تعد البلاد تشهد انقطاعات في الكهرباء مثلما كان يحدث منذ عامين.

وأوضح أن وزارته وضعت خطة للإصلاح بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الشعب المصري هو من استطاع النجاح خلال هذه للمرحلة من خلال تجاوبه مع تلك الإصلاحات الهامة.

ونوه قابيل إن صحيفة الإيكونوميست البريطانية كشفت أن مصر سجلت أعلى إنتاج صناعي في العالم خلال الستة أشهر الماضية.

وردًا على سؤال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول إمكانية إقامة مصانع للملابس في المناطق السكنية من أجل تقليل الوقت والمسافة، قال قابيل إن هيئة التنمية الصناعية تستطيع أن تمنح الترخيص بعد موافقة المحافظة على هذا النشاط بداخل المحافظة.

وأكد قابيل على أن مصر تسير بالاتجاه الصحيح وأن أرقامنا مبشرة للغاية، ودعا المستثمرين اللبنانيين للنظر فس الخريطة الاستثمار والصناعة بمصر، مؤكدا على أن مصر سوق كبير وبها نسبة سكانية مرتفعة وتتزايد سنوياً.