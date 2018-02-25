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أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الأحد

05:46 م الأحد 25 فبراير 2018
أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الأحد

الذهب

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السوق المصري، عند نفس مستويات أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 655 جنيها خلال تعاملات اليوم.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو561 جنيها، وعيار 24 عند نحو 749 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5240 جنيها، بحسب نجيب.

وقال نجيب إن استقرار سعر الذهب بالسوق المحلي يرجع إلى استمرار العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية اليوم.

أسعار الذهب السوق المصري غرفة القاهرة التجارية

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