جمعيتا رجال وشباب الأعمال تطالبان بفتح رحلات الشارتر بمطارات القاهرة

كتبت - شيماء حفظي:

طلبت لجنتا السياحة بجمعيتي رجال الأعمال وشباب الأعمال، فتح مطارات القاهرة الكبرى أمام رحلات الشارتر "open sky" سواء في مطار القاهرة الدولي أو مطار السادس من أكتوبر الجديد.

وناقشت اللجنتان خلال اجتماع اليوم الأحد، أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة.

وترأس الاجتماع محمد القاعود رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، وأحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وقال بلبع إن فتح مطارات القاهرة الكبرى أمام رحلات الشارتر وخاصة مطار السادس من أكتوبر سيعمل على تنشيط المنطقة استثماريا، بالاضافة إلى تنشيط السياحة عن طريق الطيران منخفض التكاليف.

ويستخدم المطار الموجود في منطقة السادس من أكتوبر حاليا في التدريب، حيث كانت هناك مطالبات خلال السنوات الأخيرة لاستخدامه في رحلات طيران الشارتر.

وأضاف بلبع أن فتح رحلات طيران الشارتر والطيران منخفض التكاليف يجب أن يكون فقط للشركات التي تنظم رحلات سياحية في مناطق تحتاج إلى تنشيط السياحة بها.