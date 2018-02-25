اتحاد الصناعات يتلقى دعوة للمشاركة في أكبر معرض بلشبونة

كتبت- دينا خالد:

تلقى اتحاد الصناعات المصرية دعوة من يوريكو دياس، وزير الدولة البرتغالي للعولمة ونائب وزير الشؤون الخارجية والمسؤول عن تعزيز اقتصاد واستثمارات البرتغال في الخارج، للمشاركة في واحد من أهم المؤتمرات والمعارض السنوية التي تقيمه البرتغال في شهر نوفمبر القادم.

وقال بيان من اتحاد الصناعات اليوم الأحد إن وفد برتغالي يزور مصر حاليا، لبحث أوجه التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة للطرفين وكذلك لتبادل المعلومات والخبرات في القطاعات الصناعية المختلفة.

وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، في البيان الذي حصل عليه مصراوي، إن هناك فرصاً جيدة للتعاون والتكامل في العديد من القطاعات الصناعية والسياحية والثقافية التي تشتهر بها البلدين.

وأشار توفيق إلى أنه هناك تعاون كان قد بدأ بين البلدين في عدد من المجالات مثل النسيج والجلود ومواد البناء لافتا إلى الفرص الهائلة المتاحة في مجالات أخرى مثل الصناعات الغذائية وتعليب وحفظ الأسماك والمأكولات البحرية والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها.

واتفق الطرفان على إعداد وتجهيز عدد من المعارض والبعثات والزيارات بين رجال الصناعة والأعمال من الطرفين بهدف تحديد آفاق ومجالات التعاون والعمل على تحقيق طفرات في العلاقات الإقتصادية المشتركة في أقرب وقت ممكن.

وضم الوفد البرتغالي رئيس اتحاد البنائين (البناء والتشييد) وممثل إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت الصناعية وإدارة المشروعات الذكية وممثل عن واحدة من أهم موانئ البرتغال المتميزة في تطبيق أحدث الأرصفة وأنظمة الشحن والمناولة والتعامل مع كافة أنواع البضائع بالإضافة إلى بعض من قيادات الهيئات العاملة في تنمية الاقتصاد البرتغالي.