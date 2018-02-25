36 جنيها لكيلو العدس و27 للدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم

القاهرة - مصراوي:

تراوح سعر كيلو الأرز بين 7.25 و12 جنيها، والسكر بين 7.25 و11 جنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقا للموقع الرسمي لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويقدم مصراوي، أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع، والزيادة أو التراجع في الأسعار مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

الأرز السائب بين 7.25 و8 جنيهات للكيلو.

الأرز المعبأ بين 8.75 و12 جنيها للكيلو.

الفول بين 11 و18 جنيها للكيلو.

العدس بين 18 و36 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 6.5 و8.5 جنيه للكيلو.

السكر بين 7.25 جنيها و11 جنيها للكيلو بانخفاض 3 جنيهات.

الشاي بين 74.5 و94 جنيها للكيلو بارتفاع 4.5 جنيه.

السمن الصناعي بين 20 و28 جنيها للكيلو.

السمن البلدي بين 86 و150 جنيها للكيلو.

زيت عباد الشمس بين 19 و26 جنيها للتر.

المكرونة بين 7 و9 جنيهات للكيلو.

البيض بين 38 و40.5 جنيه للكرتونة.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 110 و145 جنيها للكيلو.

الضأن بين 110 و150 جنيها للكيلو بزيادة 10 جنيهات.

البتلو بين 110 و170 جنيها للكيلو بزيادة 20 جنيها.

الدواجن البيضاء بين 21 و27 جنيها للكيلو بانخفاض 3 جنيهات.

الدواجن البلدي بين 28 و39 جنيها للكيلو بانخفاض جنيهين.