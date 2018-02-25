ارتفاع البوري وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار سمك البوري والكابوريا خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور مقارنة بمستويات أمس السبت، بينما انخفص الجمبري، واستقر البلطي، والفيليه، والسبيط.

وارتفع سعر كيلو سمك البوري في سوق العبور اليوم بنحو 3 جنيهات ليتراوح بين 42 و48 جنيها مقارنة بمستويات أمس، كما تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و100 جنيه بارتفاع 4 جنيهات.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الجامبو 10 جنيهات ليتراوح بين 330 و390 جنيها، وتراجع سعر كيلو الجمبري الممتاز 10 جنيهات أيضا ليسجل بين 230 و290 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 20 و22 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.