أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع 21% خلال 2017

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي خلال عام 2017 بنسبة 21%، ليصل إلى 435 مليون جنيه، مقارنة بأرباح البنك خلال عام 2016.

وبحسب نتائج أعمال البنك المرسلة إلى البورصة اليوم الأحد، فإن إيرادات البنك ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 30% لتصل إلى 2.687 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016.

وقال البنك إن صافي العائد من الدخل ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 2.05 مليار جنيه، مقارنة بنفس العام قبل الماضي.

وأرجع البنك هذه الزيادة إلى الارتفاع في الهامش المحقق من محفظة التمويلات بنسبة 62%، فضلا عن الزيادة في العائد من استثمارات الخزانة والودائع بنسبة 36%، خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.

وقال البنك إن صافي التمويلات حقق نموا خلال العام الماضي بمبلغ 1.1 مليار جنيه ليبلغ 16.8 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016.

كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 17% لتبلغ 29.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بالعام قبل الماضي.