أكثر الكلمات إنتشاراً

رسوم العمرة الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع 21% خلال 2017

11:57 ص الأحد 25 فبراير 2018
أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع 21% خلال 2017

مصرف أبوظبي الإسلامي

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي خلال عام 2017 بنسبة 21%، ليصل إلى 435 مليون جنيه، مقارنة بأرباح البنك خلال عام 2016.

وبحسب نتائج أعمال البنك المرسلة إلى البورصة اليوم الأحد، فإن إيرادات البنك ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 30% لتصل إلى 2.687 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016.

وقال البنك إن صافي العائد من الدخل ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 2.05 مليار جنيه، مقارنة بنفس العام قبل الماضي.

وأرجع البنك هذه الزيادة إلى الارتفاع في الهامش المحقق من محفظة التمويلات بنسبة 62%، فضلا عن الزيادة في العائد من استثمارات الخزانة والودائع بنسبة 36%، خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.

وقال البنك إن صافي التمويلات حقق نموا خلال العام الماضي بمبلغ 1.1 مليار جنيه ليبلغ 16.8 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016.

كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 17% لتبلغ 29.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بالعام قبل الماضي.

مصرف أبوظبي الإسلامي البورصة الأرباح

الخبر التالى:

ارتفاع البوري وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان