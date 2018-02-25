تراجع أسعار البطاطس والخيار وارتفاع الفاصوليا والملوخية بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

انخفضت أسعار البطاطس والباذنجان والخيار والسبانخ والبرتقال واليوسفي والموز البلدي خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور مقارنة بمستويات أمس السبت، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا والملوخية والرمان.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.35 و3.35 جنيه، وتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و 3.5 جنيه للكيلو، والملوخية بين 3.5 و5.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو اليوسفي بين 2 و4.5 جنيه، والبرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، في سوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.35 و3.35 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه بانخفاض 30 قرشا.

الكوسة بين 5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 10 و12 جنيها بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و5.5 جنيه بارتفاع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و3.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

البسلة بين 3.5 و4.5 جنيه.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات بانخفاض 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 2 و4.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 9 و12 جنيها بارتفاع جنيه.

الفراولة بين 5 و7.5 جنيه.

الكانتلوب بين 4.5 و6.5 جنيه.

الموز البلدي بين 5 و5.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.