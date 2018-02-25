أوراسكوم للتنمية تبيع بعض أصولها لتخفيض ديونها بقيمة مليار جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، اليوم الأحد، إنها وقعت عروض لبيع بعض أصولها غير الأساسية، لتساهم في تخفيض قروض الشركة بقيمة مليار جنيه.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها وقعت عقد بيع مع مجموعة من المستثمرين الدوليين والمحليين لبيع نسبة استثمارها في مجموعة شركة تمويل وذلك على أساس إجمالي تقييم لمجموعة تمويل بقيمة 300 مليون جنيه، منها 10% من قيمة التمويل مرتبط بأداء المجموعة خلال 2018.

وبحسب بيان الشركة فإنها وقعت عرض بيع مع شركة ميتينج بوينت إنترناشيونال مصر، لبيع فنادق رويال آزور وكلوب آزور ومكادي جاردينز بالإضافة إلى قطعة أرض في مشروع مكادي بإجمالي قيمة استثمارية 939.3 مليون جنيه مصري.

وتهدف أوراسكوم للتنمية في استخدام التدفقات الناتجة عن هذه العمليات بالإضافة إلى فاقد النقدية من عمليات التشغيل في تخفيض رصيد القروض بقيمة مليار جنيه مصري، بحسب البيان.

وأضافت أن هذا سيترتب عليه توفير في تكلفة التمويل السنوية بقيمة 100 مليون جنيه مصري تقريبا حتى عام 2024، فضلا عن تحسين معدلات التمويل الخاصة بالشركة.

وقالت الشركة إنها تتفاوض مع البنوك المقرضة لتحسين الجدول الزمني لسداد الأقساط.

تعمل أوراسكوم كمطور في مجالات الفنادق والفيلات والشقق وإنشاء خدمات تتعلق بالموانئ وملاعب الجولف، وتنتشر أنشطتها في أسواق تشمل مصر والامارات وعمان والمغرب وسويسرا وانجلترا.

ومن أبرز المناطق السياحية التي قامت بتطويرها في مصر مكادي والجونة وطابا هايتس.