المهندس: إطلاق كتالوج إلكتروني للصناعات الهندسية غدا

القاهرة- وكالات:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، سيطلق غدا الأحد، كتالوج إلكتروني لوضع مصر على الخريطة العالمية لمصنعي المنتجات الهندسية ومصدري الصناعات الهندسية.

وأضاف المهندس - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – اليوم السبت، "إننا نستهدف زيادة توريد الصادرات للخارج للدول المستهدفة من خلال الكتالوج عن طريق أفضل الوسائل للتواصل بيننا من خلال المواقع".

وأشار المهندس، إلى أن الكتالوج يهدف أيضا إلى تسهيل آلية التواصل مما يسهم في تعزيز الصادرات الهندسية ورفع قيمتها.

وأشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية حقق العام الماضي 2.8 مليار دولار من الحجم المستهدف البالغ 3 مليارات دولار، متوقعا تجاوز هذا الرقم خلال العام 2018.

كما أوضح أن الكتالوج يضم أكثر من 250 شركة مصرية مصدرة معظمها يعمل بقطاع الصناعات الهندسية ما يسهل الربط بين الشركات المصدرة والمستوردة.

وأشار إلى أن الكتالوج يسهل أيضا تعزيز التجارة الخارجية من خلال التسويق الإليكتروني وطرق البحث الحديثة، ورفع قيمة الصادرات المصرية من القطاعات الهندسية.