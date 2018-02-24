الذهب يستقر خلال تعاملات السبت.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستويات الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 655 جنيهًا.

واستقر سعر عيار 18 عند 560 جنيهًا، وعيار 24 عند 750 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 5240 جنيهًا، بحسب نجيب.

وقال نجيب إن استقرار سعر الذهب بالسوق المحلي يرجع إلى عطلة البورصة العالمية اليوم.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف الشهر مع ارتفاع الدولار خلال الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.