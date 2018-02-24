وزير الصناعة يطلق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الابتكار لعام 2018

كتبت- إيمان منصور:

أطلق طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الابتكار لعام 2018.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، إن "المسابقة تعكس أهداف وسياسات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 الرامية إلى تعزيز محور دعم الابتكار لدى الشباب المصري، وربطه بريادة الأعمال وإنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

وأشار البيان إلى أن المشروع يأتي فِي إِطَار تنفيذِ أنشطة المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير إن المشروع يستهدف إيجاد آليات جديدة لمواجهة متطلبات وتحديات السوق التي لم تعد ترتكز فقط على زيادة الإنتاج بل إيجاد منتجات مبتكرة جديدة تضمن الريادة في العالم.

وأوضح قابيل أن الموسم الأول استهدف دعم مبدأ التوعية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب خاصة طلاب التعليم الفني والتدريب المهني، لتغيير النظرة المجتمعية تجاههم.

وقال الوزير، إن الموسم الأول شارك به 3 آلاف طالب وطالبة، بعدد 1447 فكرة ابتكارية من جميع محافظات الجمهورية، وفاز 10 مشروعات من بينها.

وأوضح أن الموسم الثاني يستهدف التحديات الصناعية والاقتصادية التي تواجه هذه القطاعات، وإيجاد أفضل الحلول الابتكارية لها.

وأشار الوزير إلى أهمية حث كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال والأفكار الابتكارية للتعاون معا لضمان استدامة تنفيذ هذه المسابقة، وتوجيه المساندة والدعم اللازم لتحويل هذه الافكار إلى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخدم سلاسل الإمداد والقيمة للقطاعات الصناعية ذات المردود الاقتصادي الفعال في تحقيق التنمية الشاملة.