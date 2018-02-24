إنفوجرافيك- صادرات مصر غير البترولية ترتفع 11% خلال 6 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 11%، بحسب ما أظهرته بيانات لوزارة التخطيط اليوم السبت.

وبلغت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين 11.22 مليار دولار مقابل 10.12 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وتراجعت واردات مصر خلال نصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 7.3% لتصل إلى 29.47 مليار دولار مقابل 31.8 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وسجل عجز الميزان التجاري تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 15.7% ليبلغ 18.33 مليار دولار مقابل 21.74 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الوزارة إن أهم القطاعات التي شهدت نموا في حركة التصدير خلال النصف الأول من العام هي الكيماويات والأسمدة بنسبة 29% والسلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 20% والملابس الجاهزة بنسبة 17% والغزل والمنسوجات بنسبة 15%.

وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تحرير سعر الصرف، حيث فقد الجنيه نحو نصف قيمته، وهو ما من شانه أن يرفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، لأن سعرها يصبح أرخص عند تقويمه بالدولار.

وتوقع وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، عقب قرار التعويم أن يساهم تحرير سعر الصرف في زيادة الصادرات 10%، لاعتبارات تتعلق باستيراد نسبة كبيرة من المكونات بالعملة الصعبة.