وزيرة التخطيط: "عندنا موظف حكومي لكل 20 مواطن وده مش موجود في العالم"

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم السبت، إن إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة يصل إلى ٤.٦ مليون موظف، أي بمعدل موظف لكل ٢٠ مواطنا، وهذا المتوسط لا يوجد بأي دولة في العالم.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها بالمؤتمر الإقليمي الأول للشباب بالفيوم، اليوم، أنه بالرغم من العدد الكبير في موظفي الحكومة إلا أن الشعب غير راضٍ عن الخدمات الحكومية المقدمة.

وأوضحت أن المتوسط الطبيعي عالميا لعدد الموظفين مقابل المواطنين يكون موظفًا لكل ٩٠ مواطنًا.

وأضافت "مش هقولكو نكون زي ألمانيا المتوسط فيها موظف لكل ١٤٢ مواطن بس على الأقل نكون زي المتوسط العالمي".

وقالت الوزيرة، إنه سيتم التعامل وفقا لحصر الفائض والعجز، وهناك دراسة يجريها جهاز التنظيم والإدارة لحصر الفائض والعجز لموظفي الدولة لتغيير المنظومة بناء على ذلك.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت برنامج رواد ٢٠٢٠ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والتعليم العالي والتربية والتعليم من أجل فكرة العمل الحر وعدم الاعتماد على التوظيف الحكومي.