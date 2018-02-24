رئيس الجامعة الألمانية: مصر تتمتع بمناخ متميز للاستثمار

القاهرة- وكالات:

قال أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم السبت، إن مصر تتمتع حاليا بمناخ متميز للاستثمار، وأن العمليات الإرهابية لم تؤثر في تعطيل مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة، خلال "حوار دولنبرج" الذى يضم نحو 100 من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات المتوسطة والكبرى بولاية بادن فرتمبرج الألمانية إضافة إلى ممثلى البنوك الألمانية - حول الأوضاع الأمنية في مصر، أن مصر وضعت خريطة إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية، وأن هناك مناطق صناعية وحرة تتميز بتعدد الصناعات والأيدي العاملة المدربة قليلة التكلفة.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن منصور قوله إن تخفيض سعر الدولار الجمركي أدى للمساهمة في زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أنه أمر هام للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري، وينعكس على انخفاض التكلفة وبالتالي يؤدى لانخفاض حجم التضخم والأسعار.

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح الأنفاق الخاصة بقناة السويس، والتي تشتمل على اثنين من الأنفاق العملاقة ذات الاتجاه المزدوج تحت قناة السويس، فضلا عن تشغيل 4 أنفاق في حوالى عام ونصف من أجل توفير طرق نقل فعالة أسفل الممر المائي، إلى جانب استكمال بناء نفقين آخرين على الطريق شمال الإسماعيلية.

وتابع قائلا إن الحكومة المصرية درست وقارنت مواصفات جميع ماكينات حفر الأنفاق المستخدمة عالميا حتى وقع الاختيار على الشركة الألمانية "هنركرشت"، وتم مفاوضة الشركة لتخفيض التكلفة بنسبة 25%.