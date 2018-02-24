إيرادات قناة السويس ترتفع 10.8% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة التخطيط اليوم السبت أن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين بلغت 2.785 مليار دولار مقابل 2.514 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وخلال العام الماضي ارتفعت عائدات القناة المقومة بالدولار بنسبة 5.4%، مقارنة بعام 2016.

وبلغت عائدات القناة 5.3 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 5 مليارات دولار خلال عام 2016 بزيادة 272 مليون دولار، بحسب بيانات هيئة قناة السويس.

وافتتحت مصر توسعة للمجرى الملاحي للقناة للقناة تحت اسم قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، ليسمح بمرور عدد أكبر من السفن ومن ثم ارتفاع إيرادات القناة.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن ترتفع إيراداتها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بفضل هذه التوسعة الجديدة.

لكن إيرادات الهيئة من مرور السفن تراجعت في عامي 2015 و2016 بسبب انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية.